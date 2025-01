Calcio Foggia: Il Monopoli su Salines, chiesto Franco all’Altamura

FOGGIA – Emmanuele Salines non è incedibile, anzi, il nome del difensore del Foggia compare sulla lista dei partenti. La società che lo starebbe corteggiando da giorni è il Monopoli di Rossiello, intenzionata a rafforzare il pacchetto difensivo. La notizia circola da ore e di certo non è stata ben digerita dai tifosi rossoneri che indicano Salines come uno dei pochi calciatori che merita di restare a Foggia. Dalla Capitanata e da Monopoli non arrivano dichiarazioni ufficiali in tal senso, ma il calciatore tiene a far sapere che ama Foggia e che sarebbe disposto a rimanere fino al termine della stagione. L’accordo contrattuale con il club biancoverde ci sarebbe già, ma ora bisogna trovare l’intesa con la società di Canonico. Sarà difficile che i nodi si sciolgano già nelle prossime ore. Potrebbe questa piuttosto essere una trattiva lunga. Staremo a vedere. Intanto il club rossonero sarebbe interessato al centrocampista della Team Altamura Daniele Franco. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, il classe ‘94 è giunto in Puglia dopo una parentesi con la Turris.

