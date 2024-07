Bari: Lorenzo Sgarbi in entrata, Manè e Celiento salutano

BARI – Inizia la settimana che porterà all’annuncio dei primi colpi di mercato. Lo start è ufficiale e ora si deve fare sul serio soprattutto per chi, come Magalini, deve praticamente rivoluzionare la rosa.

Sabato scorso abbiamo insistito sull’interessamento del Bari per l’attaccante Pedro Mendes. L’Ascoli lo cederebbe solo a titolo definitivo. La richiesta è ancora alta e per cui le parti devono trattare o meglio limare l’offerta. Mendes rappresenta la prima scelta della famiglia del cinema. Potrebbe trascorrere dunque qualche giorno prima di capire come andrà a finire.

Dopo il difensore Obaretin dal Napoli sembra fatta per il giovane attaccante Lorenzo Sgarbi. Il classe 2001 quest’anno si è messo bene in mostra con la maglia dell’Avellino con cui ha realizzato 7 gol e 15 assist in 34 partite. Favasuli e Di Stefano restano due nomi caldi. Nonostante la concorrenza di molte società di serie B con cui la Fiorentina sta intavolando discorsi l’esterno d’attacco Favasuli, nella scorsa stagione in prestito alla Ternana vorrebbe approdare a Bari.

L’attaccante Ambrosino è corteggiato anche dal Frosinone, club che può godere finanziariamente del famoso paracadute. Il potenziale economico dei ciociari potrebbe fare la differenza. Rappresenta un under di qualità su cui il Bari ha messo seriamente gli occhi. Sul fronte uscite Manè va alla Team Altamura, il difensore Celiento potrebbe approdare al Benevento. Per la porta i nomi sono tre: Pigliacelli, Micai e Pizzignacco. Da questi tre estremi difensori uscirà il nome del nuovo n.1.

