Cerignola, avviati i lavori allo stadio. Diverse situazioni in ballo sul mercato

Sono ufficialmente partiti i lavori di adeguamento dello stadio Monterisi ad alcune delle prescrizioni della Lega Pro in vista della nuova stagione. I dubbi ed i timori riguardavano soprattutto le tempistiche, visto l’avvio anticipato, rispetto agli ultimi anni, degli impegni ufficiali. Gli interventi, come comunicato dall’amministrazione comunale, riguardano in primis il rifacimento del rettangolo di gioco con un nuovo manto erboso sintetico ed il conseguente prolungamento dell’interramento delle nuove panchine, allungate rispetto alle precedenti. Come prescritto dalla commissione provinciale per l’ordine e la sicurezza, sarà sostituita anche la rete antipetardo relativa al settore ospiti, con conseguente stabilizzazione della capienza a 500 posti.

Fronte mercato sarà la settimana in cui la dirigenza ofantina proverà a definire alcune delle situazioni più delicate. Per Capomaggio si sarebbe inserito il Trapani, ma la pista più calda sembrerebbe quella legata all’Avellino, destinazione gradita dal centrocampista anche dopo il cambio di procuratore. Non c’è però alcun accordo con il Cerignola, la sensazione è che tra i club ci sia una momentanea fase di stallo. Il Trapani sarebbe concretamente interessato anche a Visentin e Malcore, i siciliani dovranno però accontentare le richieste dei gialloblù. Nei prossimi giorni l’Altamura potrebbe approfondire il discorso legato a Leonetti. In entrata sarà invece la settimana in cui si proverà a sbloccare l’affare Cuppone, ad oggi permane la distanza con le richieste dell’attaccante. Contatti con il Giugliano anche per Salvemini, vista la necessità di ricostruire il reparto avanzato. Sondato Ryduan Palermo, attaccante reduce da un’ottima stagione a Martina ed attenzionato già da dicembre, su di lui concorrenza serrata da ogni categoria, tra top club di Serie D, Taranto, Monopoli e la neopromossa in cadetteria Carrarese.

