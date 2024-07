Barletta, mercato al via: subito Turitto, Bottalico e Strambelli

BARLETTA – Comincia ufficialmente dal primo luglio e dal calciomercato estivo la stagione 24/25 del Barletta, che a partire da lunedì mattina può ufficializzare i numerosi nomi accostati ai biancorossi nell’arco delle ultime tre settimane.

Romano, De Vezze e Lorusso al lavoro per gli annunci attesi da giorni, in primis Pasquale De Candia sulla panchina del Puttilli. Il tecnico molfettese sarà alla guida della squadra per il nuovo campionato, probabilmente in Eccellenza, in attesa di eventuali e complicati risvolti che potrebbero emergere dalla presentazione della domanda di riammissione in Serie D, che si potrà depositare tra il 4 e l’8 luglio.

Priorità all’organico da costruire, con il pomeriggio di lunedì che potrebbe risultare già decisivo per un primo tris di elementi. Manca soltanto la firma per Turitto e Bottalico, mentre Strambelli, con cui si sono riallacciati i rapporti nel weekend, è atteso in città per limare i dettagli e vestire il biancorosso. Martedì, invece, un altro trio pronto a tornare a Barletta: Scialpi, Lavopa e Montrone sarebbero ad un passo dall’ufficializzazione.

L’inizio del calciomercato estivo vedrà a Barletta anche il presidente Arturo Romano, che in giornata incontrerà lo staff dirigenziale. Il patron biancorosso, che si tratterrà in città per diversi giorni, ha completato anche gli ultimi passaggi per quel che riguarda la proprietà: dall’ultima visura camerale della SSD Barletta, infatti, Romano risulta anche amministratore unico, chiudendo di fatto il percorso di Salvatore Vaccariello come figura apicale del club.

Testa al calciomercato, dunque, per annunciare l’ossatura della squadra entro i primi giorni della settimana. La piazza biancorossa attende la costruzione della rosa 24/25.

