Foggia, ecco il nuovo portiere: De Lucia diventa rossonero

FOGGIA – Anche da casa Foggia si attendono i primi annunci ufficiali dopo l’apertura del calciomercato tra i professionisti. Puntellare la rosa in maniera chirurgica è l’obiettivo del nuovo direttore sportivo rossonero Domenico Roma che avrebbe messo già nero su bianco il primo contratto: si tratta del portiere Victor De Lucia in scadenza con l’Entella e ora pronto per una nuova avventura in rossonero. Vecchia conoscenza dei tifosi del Bari. Difese infatti da secondo la porta biancorossa nel 2018. Non solo De Lucia.

Il Foggia è pronto a ufficializzare anche il secondo arrivo. Si tratta del difensore Davide Mondonico che arriverebbe in capitanata da svincolato. L’Ancona non si è iscritto al campionato di serie C e per cui tutti i tesserati sono liberi di accasarsi altrove. Roma ne sta approfittando, perché gli addetti parlano di Mondonico come di un predestinato. Classe 97 è un difensore col vizietto del gol.

Di reparto in reparto si arriva all’attacco. Come abbiamo già detto la settimana scorsa il sogno dell’entourage tecnico del Foggia è Facundo Lescano, classe ’96, italo argentino, 16 reti in 34 partite giocate con la maglia della Triestina la passata stagione. Uno di quei “bomber” da doppia cifra che ti assicura il salto di qualità nel reparto avanzato. Perché anche se Canonico non si è ancora espresso in questi termini, il club rossonero per la prossima stagione ha grandi ambizioni.

@foto Frosinone Calcio

