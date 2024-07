Mattia Novella è un nuovo difensore del Potenza Calcio

Il Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Novella fino al 2026.

Nato a Salerno il 25/01/2001, Novella è un esterno di difesa. Cresce calcisticamente nel settore giovanile della S.S. Lazio, dove ha disputato il campionato Primavera 1 da protagonista. In carriera ha indossato anche le maglie del Monopoli e, nell’ultimo biennio, dell’AZ Picerno. Con la maglia dei melandrini, Novella mette in mostra tutto il suo potenziale, dimostrando sicurezza e dinamicità nell’arco delle 60 presenze tra campionato, coppa e playoff di Serie C.

La società formula un caloroso benvenuto a Mattia.