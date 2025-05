Lecce, Comune: scintille tra Salvemini e Monticelli: “ Presidenza scadente”

Si accende la polemica tra il presidente del Consiglio comunale, Bernardo Monticelli Cuggiò, e l’ex sindaco e attuale consigliere di opposizione, Carlo Salvemini. Lo scontro, iniziato durante una seduta del Consiglio comunale, è proseguito a colpi di post sui social.

Salvemini ha criticato la conduzione dei lavori da parte di Monticelli Cuggiò, definendola “scadente” e accusandolo di non garantire equamente il diritto di parola ai consiglieri di minoranza. In particolare, ha lamentato di non aver potuto replicare alla sindaca Adriana Poli Bortone su questioni relative ai comitati di quartiere.

Monticelli Cuggiò ha replicato con fermezza, sostenendo che Salvemini utilizza in modo strumentale il “fatto personale” per riaprire discussioni già concluse e che spesso non rispetta i tempi previsti per gli interventi. Ha inoltre sottolineato che solo al sindaco è concessa la facoltà di intervenire oltre i termini stabiliti.

La tensione tra i due esponenti politici evidenzia le difficoltà nel mantenere un dialogo costruttivo all’interno del Consiglio comunale, con il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei lavori istituzionali.

Maria Teresa Carrozzo