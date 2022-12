Condividi su...

Linkedin email

Mister Antonio Calabro ha commentato così la sconfitta della sua Virtus Francavilla in casa del Picerno: “Ci stiamo provando in tutti i modi, ma non stiamo riuscendo a vincere in trasferta. Abbiamo subito il primo gol nel nostro momento migliore ed il secondo su un errore individuale. Abbiamo rischiato di pareggiarla nel secondo tempo, quando abbiamo cambiato sistema di gioco. La reazione c’è stata, ma non è bastata per evitare la sconfitta. Non dobbiamo mollare, né io né i ragazzi, che ce la stanno mettendo tutta. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, ma penso che questo momento non sia colpa di nessuno. Stiamo recuperando qualcuno, oggi ad esempio Murilo ha giocato tutta la partita pur non essendo al top, così come Perez, Pierno ed Enyan che non erano in condizioni ottimali”.