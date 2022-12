Condividi su...

Linkedin email

L’analisi di mister Emilio Longo, allenatore del Picerno, al termine del match vinto 2-1 contro la Virtus Francavilla: “Abbiamo affrontato una squadra che in classifica vanta parecchi punti in meno rispetto a quelli che meriterebbe. È stata una vittoria importantissima. Abbiamo dominato il primo tempo mentre nel secondo ci siamo difesi, dopo il gol del 2-1. Non abbiamo rischiato nulla, anzi, siamo andati più vicini noi al 3-1 che loro al 2-2. Dobbiamo continuare con questa umiltà, pensando prima alla salvezza e poi a qualcosa di più bello”.