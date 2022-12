Condividi su...

TARANTO – Seconda vittoria consecutiva per i rossoblu di Capuano. Un gol di Tommasini (al suo terzo sigillo consecutivo) consente al Taranto di superare in casa il Monterosi Tuscia. Una traversa di Provenzano ed un clamoroso errore di Lamonica hanno legittimato la vittoria per gli ionici.