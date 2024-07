Brindisi, Saponaro: ‘Intitoliamo l’aeroporto al sommo poeta Virgilio’

“Nell’ambito delle iniziative per sostenere la candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027, desidero invitarvi a considerare la possibilità di rivedere l’intitolazione dell’aeroporto di Brindisi, attualmente noto come Aeroporto del Salento, in chiave storico-culturale”. Lo scrive Francesco Saponaro, segretario IO SUD per la Provincia di Brindisi, in una lettera aperta indirizzata a Pino Marchionna, sindaco di Brindisi.

“Prendendo spunto da altri esempi, l’aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” potrebbe oggi essere chiamato aeroporto dell’Emilia, quello di Genova “Cristoforo Colombo” aeroporto della Liguria, quello di Firenze “Amerigo Vespucci” aeroporto della Toscana e così via per il Leonardo Da Vinci, il Marco Polo, il Karol Wojtyla e molti altri. Tuttavia, queste ipotesi sono da evitare per preservare l’identità storica”, sottolinea Saponaro.

“L’aeroporto di Brindisi, situato nel Salento, o meglio nella penisola Ionico-Salentina composta dalle province di Lecce, Brindisi e Taranto, non è identificativo solo per la sua posizione geografica. Le connotazioni uniche di ciascun territorio, come la Città Bianca o la Firenze del Sud, mantengono la loro identità senza dover specificare l’appartenenza al Salento”, aggiunge il segretario IO SUD per la Provincia di Brindisi.

“Aeroporto del Salento è un termine ormai anacronistico, quasi anonimo e scollegato dal territorio. Perché, alla luce della storia millenaria di Brindisi, non intitolare il nostro aeroporto al Sommo Poeta Virgilio? Un nome può essere un trampolino per valorizzare le potenzialità dell’aeroporto e dell’intera città. Nonostante i numerosi problemi di Brindisi, è essenziale coltivare un senso di appartenenza, dignità e coesione sociale per affermare il ruolo della città in contesti più ampi, promuovendo anche la sinergia tra le province dell’area Ionico-Salentina”, conclude Francesco Saponaro nella sua missiva.

