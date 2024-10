Brindisi: Ristrutturazione dormitorio, immigrati trasferiti nelle tende allestite dal Comune

Sono da poco trascorse le 7 quando inizia il trasferimento degli ospiti del dormitorio nelle tendopoli allestite dall’ amministrazione comunale in collaborazione con il battaglione san marco. 60 immigrati dormiranno qui in attesa che venga ristrutturato l’edificio, ridotto ormai in condizioni terribili. Nelle tende ci sono letti a castello, sanitari e aria condizionata.

