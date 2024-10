Incidente sulla SP 22 Ostuni- Ceglie Messapica, due feriti

Incidente stradale questa mattina sulla SP 22 che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Il sinistro è avvenuto alle 7:30 circa in territorio ostunese. Due le auto coinvolte, una Fiat 600 e una Fiat Bravo, e due i feriti, trasportati in ospedale per le cure del caso. Una delle due utilitarie si è capovolta a seguito del violento impatto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai due conducenti, anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi.

