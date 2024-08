Brindisi, rinforzo under in difesa: dal Fasano arriva Tessitore

Un rinforzo under in difesa per il Brindisi di Alessandro Monticciolo: dal Fasano arriva il 19enne Mattia Tessitore, che si è diviso lo scorso anno tra i biancazzurri e la Gelbison. Nato il 29 agosto 2005 a Roma, Tessitore muove i primi passi nel settore giovanile dell’Ostia Mare, nella stagione 2022-23 disputa il campionato Under 19 con la maglia della Juniores nazionale dell’Aprilia coronando il percorso con la convocazione della Lega Nazionale Dilettanti nelle selezioni Under 18. In campo può essere utilizzato da braccetto nella difesa a tre o da centrale o laterale destro in una retroguardia a quattro.

