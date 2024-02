Tutto pronto per il primo sbarco migranti a Brindisi nel 2024. In arrivo la nave Ocean Viking con a bordo 271 persone soccorse in tre diverse operazioni al largo della Libia.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts