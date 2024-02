Ruvo, anziana trovata morta in casa: si indaga

RUVO DI PUGLIA – Un’anziana donna è stata trovata morta questa sera in una abitazione di Ruvo di Puglia, nel Nord Barese. Sul posto i militari della compagnia di Molfetta insieme al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.

