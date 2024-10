Brindisi, Presunti abusi edilizi: Sigilli ad uno storico impianto sportivo

Presunte opere abusive e scattano i sigilli. Chiusi i campi da gioco di uno dei complessi sportivi più importanti della città. Le indagini sono state condotte dalla Polizia Locale di Brindisi, che ieri (martedì 8 ottobre) ha depositato un’informativa presso gli uffici della Procura. Gli accertamenti sono durati oltre due settimane per verificare la regolarità delle strutture, tra le più longeve di Brindisi in questo settore. Secondo la polizia locale la struttura si sarebbe sviluppata e ampliata negli anni senza i previsti titoli edilizi. I sigilli amministrativi agli impianti sportivi (calcio, calcetto e padel) sarebbero scattati, invece, in quanto attività di rilevanza economica. Sigilli anche alle strutture gazebo adibite a segreteria. Gli illeciti riscontrati sarebbero una decina in tutto. I titolari dell’impianto respingono le accuse e annunciano battaglia in tutte le sedi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author