Brindisi, Mons. Intini salta l’omelia “per non stancare ho pensato di tacere”

Intervento polemico dell’arcivescovo di Brindisi Giovanni Intini nella Messa Pontificale in onore dei santi patroni. L’arcivescovo brindisino ha deciso infatti di non tenere l’omelia prevista in risposta ai mugugni di alcuni dei presenti sul lungomare della città adriatica durante il suo intervento al termine della processione a mare il giorno precedente che precedeva lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Monsignor Giovanni Intini ha preferito quindi di tacere davanti ai fedeli presenti in piazza Duomo non senza un passaggio polemico su quanto avvenuto.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts