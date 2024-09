Giovani ceramisti di Grottaglie brillano al “Mondial Tornianti” di Faenza

Quattro talentuosi ceramisti di Grottaglie stanno lasciando il segno al prestigioso “Mondial Tornianti” di Faenza, una delle competizioni internazionali più rinomate per maestri vasai. L’evento, organizzato dall’associazione omonima in memoria di Gino Geminiani, fa parte del festival della ceramica “Argillà” e ha attirato i migliori artigiani emergenti da tutto il mondo.

Il giovane Francesco Carriero ha già conquistato il primo posto nella “Performance speciale di tornianti bendati”, tenutasi il 31 agosto 2024, grazie alla sua straordinaria abilità e sensibilità artistica, che hanno impressionato la giuria.

Accanto a lui, altri tre talenti grottagliesi stanno rappresentando la città con grande orgoglio. Giuseppe Caraglia, promettente ceramista, conferma con la sua partecipazione l’impegno a mantenere viva e innovare la tradizione ceramica di Grottaglie. Annamaria Monteforte e Maria Rosaria Caramia, invece, sono in gara nel “Campionato Mondiale Tecnico Maestri e Maestri Donne”, una competizione che esige precisione e competenza tecnica.

Il “Mondial Tornianti” si svolge nella suggestiva Piazza della Libertà a Faenza e offre una vetrina importante per l’eccellenza artigiana, con un montepremi di 15.000 euro suddiviso tra le diverse categorie, in omaggio ai grandi maestri della ceramica come Gino Geminiani, Alteo Dolcini, Pier Domenico Bandini e Sergio Soli.

Maria Anastasia, Assessora alle Attività Produttive di Grottaglie, ha espresso il suo orgoglio dichiarando: “È un grande onore per Grottaglie vedere i nostri giovani ceramisti partecipare a un evento così prestigioso e siamo particolarmente orgogliosi della vittoria di Francesco Carriero. La presenza di giovani talenti come Giuseppe Caraglia, Annamaria Monteforte e Maria Rosaria Caramia dimostra che la nostra tradizione ceramica continua a essere riconosciuta a livello internazionale. Auguriamo a tutti loro il successo che meritano.”

