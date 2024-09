Oria, auto contro albero: giovane in ospedale

ORIA – Perde il controllo della sua auto che, dopo essere uscita fuori strada, si schianta contro un albero. È in gravi condizioni, trasportato in codice rosso e ricoverato in ospedale al Perrino di Brindisi, il 31enne di alla guida del mezzo che, per cause ancora da accertare, intorno alle 18 di domenica, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale registrato nei pressi di Masseria Donna Annella, tra Oria e Francavilla Fontana. Sul posto, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

