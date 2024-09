Incidente stradale a Veglie: tre feriti

Un incidente stradale si è verificato in Salento, intorno alle 17:30 di domenica 1 settembre 2024.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la conducente di una Volkswagen Polo, per causa ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa in una vasca adibita alla raccolta di acqua piovana.

Il sinistro si è verificato in località Corti Piccoli, a Veglie. Tre le persone rimaste ferite in seguito all’incidente: la conducente e le altre due ragazze che viaggiavano con lei. Per estrarle dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, i quali hanno poi messo in sicurezza l’area e consegnato le tre persone ferite alle cure dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, si è provveduto al loro trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente con i rilievi.

