BRINDISI – L’estate ormai vicina ci porta nuovamente sulla litoranea brindisina per verificarne lo stato e le problematiche, partendo da contrada Betlemme sulla quale torniamo per la terza volta in poco più di un anno trovando poche novità e raccogliendo ancora una volta le attese e la delusione dei residenti in particolare sul tema dell’illuminazione pubblica.

Il resto della litoranea nord nonostante l’avvicinarsi del mese di giugno è ancora un cantiere con i primi interventi di sistemazione del mando stradale in alcuni punti e la sistemazione sfoltimento del verde pubblico che possa permettere di avere una visione del mare e ridurre il rischio incendio. Interventi però che hanno fatto emergere una presenza importante di rifiuti che al momento restano presenti ed anche ben visibili e che necessitano di essere rimossi per dare un panorama importante ad una zona ormai frequentata da numerosi cittadini già da alcune settimane approfittando delle belle giornate.