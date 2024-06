Brindisi: imbrattata la statua di Ghandi

Ignoti la notte scorsa hanno vandalizzato, imbrattandolo, il busto di Ghandi, posizionato solo da qualche giorno nei giardinetti del porto di Brindisi. Sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto che hanno agito indisturbati nonostante la città sia presidiata in lungo e in largo da Forze dell’Ordine in vista del G7

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts