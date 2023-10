Brindisi: camion si ribalta sulla 613, all’altezza di Torchiarolo

Incidente sulle strade del territorio brindisino. Un mezzo pesante si è ribaltato sulla SS613 Brindisi Lecce all’altezza dello svincolo per Torchiarolo. Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale e la polizia. Disagi per gli automobilisti in transito.

