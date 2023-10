Uomo ustionato trasportato d’urgenza da Foggia all’ospedale Perrino di Brindisi

Un uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero da Foggia all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione per gravi ustioni dovute ad un incidente avvenuto a Borgo Mezzanone. Il Perrino, infatti, è ospedale dotato di centro ustioni e rianimazione, condizione necessaria per garantire cure intensive in situazioni di grave rischio per la vita. Le operazioni sono state condotte con celerità e nel rispetto del protocollo operativo. L’uomo ha ustioni stimate intorno al venti per cento del corpo.

