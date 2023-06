BRINDISI – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto e un palo dell’illuminazione. Paura, questa mattina, su via Benedetto Brin a Brindisi, di fronte allo stadio Fanuzzi, dove l’auto condotta da un 24enne del posto con a bordo una ragazza di 20 anni, si è accartocciata a seguito del violento scontro. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto, per una dinamica comunque tutta da accertare. Sul posto, la polizia locale, 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale. Una volta estratti i feriti dalle lamiere, i due giovani non sono in pericolo di vita, i vigili del fuoco hanno bonificato l’area e rimosso tutti gli elementi che, per cause diverse, potevano costituire un pericolo per residenti, passanti e automobilisti. Il tratto di strada è stato chiuso per qualche ora, mentre i due feriti sono stati condotti in ospedale, al vicino Perrino, per accertamenti.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp