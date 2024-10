Brindisi, auto in fiamme su via Appia: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI – I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti questa notte in via Appia per domare l’incendio che, intorno alle 3.30, ha avvolto e parzialmente distrutto una Range Rover parcheggiata sulla pubblica via. Il mezzo è intestato ad una donna del posto. Insieme a uomini e donne del 115, anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e pure per l’individuazione delle cause che hanno provocato il rogo. Al vaglio degli investigatori, le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona.

