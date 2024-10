SAN PIETRO VERNOTICO – Non si fermano i controlli antidroga delle forze dell’ordine a San Pietro Vernotico dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del luogo accusato di spaccio di droga. Ovvero, circa 30 grammi di cocaina nascosti all’interno di un mobile. La scoperta ieri mattina, quando i militari, avendo notato nei giorni precedenti movimenti insoliti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, per altro già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Con loro, anche i colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

Brindisi, cocaina nascosta in cucina: arrestato 41enne

Nel corso delle operazioni, all’interno di un armadio della cucina, sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina, vario materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza e la somma contante di 850 euro in banconote di vario taglio. Denaro che, in considerazione delle circostanze del rinvenimento, gli investigatori ritengono provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi. L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Il servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa e, in modo particolare, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Attività che il Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta il territorio.

