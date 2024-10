Foggia, una veglia di preghiera per i giovani tifosi coinvolti nell’incidente mortale

Foggia – Eccolo il volto di una città che si stringe nel dolore e prega per i suoi tre giovani figli morti prematuramente e per quelli che lottano ancora per la vita. In tanti sono accorsi nella cattedrale del capoluogo dauno per prendere parte alla veglia di preghiera per i tre tifosi del foggia calcio Emanuel Michele e Gaetano di 13, 17 e 21 anni morti nel terribile incidente stradale avvenuto dal rientro dalla trasferta a Potenza domenica scorsa, e per i due giovani di 15 e 18 anni Samuele e Matteo tuttora ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Antonella D'Avola