BRINDISI – Una mini crociera in barca ed un interviene per la salvaguardia dell’ambiente tramite la pulizia della spiaggia Cala Materdomini. I ragazzi dell’aipd Brindisi si sono trovati presso il Lungomare Regina Margherita insieme ad alcuni istituti scolastici del territorio provinciale uniti per la difesa del pianeta a stretto contatto con gli elementi della natura ed in particolare con il mare. Una iniziativa svolta in collaborazione con il Comune di Brindisi, l’Associazione GV3 ed Enel

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts