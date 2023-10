Bosnia-Portogallo: Cristiano Ronaldo aggredito in campo da tifoso (video)

Paura per Cristiano Ronaldo durante la partita Bosnia-Portogallo, valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Al 42’ del primo tempo, dopo il quinto gol segnato dai lusitani, CR7 è stato improvvisamente assalito mentre esultava con i suoi compagni di squadra nei pressi della bandierina. Fortunatamente, il pronto intervento della sicurezza ha evitato il peggio, ma il giocatore ha subito comunque un paio di colpi. Ronaldo ha proseguito regolarmente la partita, terminata con il punteggio di 5-0 che ha permesso ai portoghesi di conquistare la qualificazione alla competizione europea che si svolgerà in Germania.

