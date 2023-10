Le dichiarazioni del tecnico della Turris, Bruno Caneo, al termine della sfida contro il Potenza terminata 2 a 3 (VEDI CRONACA E TABELLINO).

“Va dato atto ai ragazzi che hanno fatto una prestazione da uomini come immaginavo che fossero: eccezionali nel primo tempo. Quarantacinqu minuti di qualità e di intensità. Ho visto una squadra ben organizzata che sapeva bene quello che voleva. Sono altri tre punti importanti per la salvezza. Abbiamo superato queste tre partite di crisi in modo importante, vincere a Potenza non era facile”.