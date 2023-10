Il Potenza subisce la prima sconfitta casalinga: la Turris vince in extra time

È la prima in panchina, da primo allenatore, per Pietro De Giorgio che contro la Turris di Bruno Caneo cerca un riscattosoprattutto sotto il profilo delle prestazioni rispetto al suo predecessore, Alberto Colombo, esonerato dopo la pesante sconfitta per 4 a 1 rimediata ad Avellino. Gara tra pari in classifica che chiude un’ottava Giornata di Campionato che vede lucani e campani a quota 10 punti in classifica.

In cronaca. Il primo guizzo arriva dopo 180 secondi con Volpe che calcia alto sulla traversa. Dieci minuti dopo Caturano, servito dal numeron77, calcia sull’esterno della rete. Risponde la Turris con Maniero che raccoglie una bella palla servitagli da D’Auria, si gira, ma calcia al lato. Al 17esimo arriva il vantaggio della Turris con Giannone (0-1) che conclude alle spalle di Gasparini un’azione da manuale dei corallini. Ma difesa rossoblù addormentata. Al 27esimo Fasolino salva il risultato su Gagliano che di testa aveva colpito quasi a botta sicura. Al minuto 35, però, arriva il raddoppio dei campani con D’Auria (0-2) che si fa trovare pronto in area con un diagonale a colpo sicuro. Ma difesa rossoblù ancora addormentata.

Nella ripresa De Giorgio fa entrare Di Grazia al posto di Steffè e si dispone con un inedito 3-4-3. Ed è proprio il neo entrato ad accorciare le distanze (1-2) con un’azione personale conclusa alle spalle di Fasolino. Al 59esimo Gagliano, di sinistro, colpisce la traversa. Al minuto 73 Scaccabarozzi si mette in proprio sulla sinistra ma la conclusione è imprecisa e termina sul fondo. Ma quando tutto sembra deciso Di Grazia (2-2), al minuto 49esimo pennella una punizione che sbatte sulla parte bassa della traversa e finisce dietro la linea. Ma la gioia per la doppietta personale del numero 10 rossoblù dura solo due minuti: quando il risultato sembra ormai deciso Maestrelli (2-3), di testa, raccoglie di testa un calcio di punizione battuto dalla trequarti e – a difesa schierata – mette a segno la rete del definitivo 2 a 3 che fa esplodere di gioia i tifosi corallini.

La cura De Giorgio non funziona. Il Potenza subisce la prima sconfitta casalinga e fa mette allo scoperto tutti i propri limiti soprattutto in fase difensiva. La Turris ci crede fino all’ultimissimo e conquista la seconda vittoria in trasferta. Meritata per carattere e voglia.

IL TABELLINO DI TURRIS – POTENZA (2-3)

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.30, stadio “A. Viviani”: 8a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CLACIO (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Monaco, Hadziosmanovic; Steffè (46’ Di Grazia), Candellori (89’ Mata), Saporiti (63’ Prezioso); Gagliano (69’ Asencio), Caturano, Volpe (89’ Rossetti).

A disp.: Alastra, Galiano, Maddaloni, Armini, Porcino, Verrengia, Schiattarella, Hristov.

All.: Pietro De Giorgio

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta (63’ Maestrelli), Esempio, Burgio; Cum, Scaccabarozzi (79’ Pugliese), Franco, Contessa; D’Auria (63’ Matera), Maniero, Giannone (84’ Miceli).

A disp.: Iuliano, Pagno, Frascatore, Guida, De Felice, Pavone, Nocerino, Primicile, Musumeci, Onda, D’Alessio.

All.: Bruno Caneo

Arbitro: Lovison (Padova)

Guardalinee: Fratello (Latina) – D’Ascanio (Roma 2)

Quarto Uomo: Sacchi (Macerata)

MARCATORI: 17’ Giannone, 35’ D’Auria, 51’, 95’ Di Grazia, 97’ Maestrelli

AMMONITI: 19’ Esempio, 56’ Gyamfi, 75’ Scaccabarozzi, 77’, 94’ Matera, 84’ Di Grazia,

ESPULSIONI: 82’ Schiattarella (dalla panchina), 94’ Matera, 98’ Hadziosmanovic, 100’ Franco

CORNER: 5 – 5

RECUPERO: 3’ – 6’ (+2’)

SPETTATORI: 2105 per un incasso lordo di 22.952,98 euro

