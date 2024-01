Bitonto, al Traetta lo “Sconcerto” tra sketch e classica

BITONTO – Si chiama “Sconcerto” sia per fare il verso alla ‘Sinfonia Concertante ’di Mozart, ma anche per sintetizzare lo spiazzamento che induce nello spettatore. È il nuovo spettacolo di Raffaello Tullo, andato in scena in anteprima al Teatro Traetta di Bitonto e in replica il prossimo 20 gennaio allo Showville di Bari.

L’autore e performer, noto per essere frontman della Rimbamband, non è solo sul palco: insieme a lui i musicisti dell’Orchestra Filarmonica Pugliese che, per una sera, si sono trovati letteralmente in balia di un direttore decisamente sui generis. Un binomio inusuale e una prima volta assoluta per uno spettacolo che coniuga cabaret e narrazione scenica, musica classica e reinterpretazioni pop tra le più celebri e amate dal grande pubblico. Un vero e proprio ‘braccio di ferro ’in musica tra chi vuole concertare – i musicisti della Filarmonica – e chi, invece, è lì per ’s-concertare’, appunto. Tullo veste i panni del ‘disturbatore ’con estrema disinvoltura. Il risultato è una serie di sketch esilaranti in bilico tra solennità e comicità.

