Bitonto: Sequestrati 370kg prodotti ittici in cattivo stato

Condividi su...

Linkedin email

La Guardia Costiera di Molfetta ha denunciato il titolare di una pescheria di Bitonto per aver destinato alla vendita circa 335kg di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione, esposto in strada, peraltro occupata abusivamente, contaminato dai gas di scarico dei numerosi veicoli in transito oltre che dagli agenti atmosferici. Altri 35 kg sono stati sequestrati per la mancata esposizione delle informazioni obbligatorie da fornire al consumatore tramite apposite etichette.

Suddivisi in più team, gli uomini della Guardia Costiera hanno ispezionato tutti i locali della pescheria, i banconi posti su strada, tre furgoni parcheggiati all’esterno e un tir intento in operazioni di scarico merce. In circa due ore sono state controllare più di 5 tonnellate di prodotto per tutelare i consumatori, che in questo periodo dell’anno rischiano di acquistare prodotti ittici non conformi mettendo a rischio la propria salute.

Sul posto presente anche il personale veterinario dell’ASL, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, per effettuare i controlli di rispettiva competenza, e Carabinieri e Polizia di Stato per assistere le operazioni.