E’ ufficialmente partito il countdown per l’attesissimo nono Trofeo Bike Revolution, seconda tappa della Challenge Bike Salento e quarto appuntamento di Bicinpuglia 2024.

La gara, organizzata dalla Sport Bike Salice, si svolgerà presso la Masseria “La Zanzara” sulla strada provinciale Porto Cesareo – Veglie: una location incantevole che ha già ospitato la scorsa edizione.

La partenza – con start alle ore 9:30 – avverrà dalla Masseria e dopo un giro di lancio di circa 2 km, dopodichè si entrerà nel vivo della manifestazione che prevede cinque giri completi del percorso di circa 6 km l’uno con un dislivello complessivo di 100 metri a giro.

“Il percorso è ricco di sali e scendi impegnativi – rivela Gianluca Politano, capitano della squadra MTB e membro del direttivo ma del tutto fattibili, con una vista mozzafiato nel punto denominato “tramonto” e discese brevi ma divertenti”.

Sulla Sport Bike Salice: “La società nasce nel 1980 presenziata da Mimino Strafella con il nome di Gruppo Ciclistico Salice Salentino fino al 2000 quando, con un cambio d’intestazione, diventa Asd Sport Bike con Gregorio Calcagnile presidente: la società svolge attività con bici da strada a cronometro”.

Un soprannome speciale e tanto amore per la società: “Gli amici e compagni mi chiamano ‘Zorro’: tutte nasce dal fatto che inizialmente mi allenavo di notte, ora ho mantenuto questo soprannome nel manubrio conservo una frusta, esattamente come il celebre alter ego di Don Diego de la Vega creato da McCulley, inizio a farne parte dal 2007 fino al 2011 dopo un periodo di pausa trascorso in altre società e masticando anche un po’ di motocross. Ritorno nel 2017 anno in cui divento membro del direttivo e capitano squadra MTB per crearne il settore nella società che prima non era presente e con lei continuo ad organizzare il Bike Revolution, giunto quest’anno all’importante cifra di nove edizioni”.

Per iscriversi alla gara di domenica è come sempre attivo il portale Bicinpuglia.it al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=248. Verranno premiate anche le tre squadre più numerose!

