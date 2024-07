Bicinpuglia, al via il Trofeo dei Borghi: si parte da Crispiano

In estate, Bicinpuglia fa rima con Trofeo dei Borghi. Domenica 14 luglio, infatti, comincia a Crispiano l’attesissimo campionato serale che valorizza i borghi di Puglia e che accompagnerà i bikers del campionato di mountain bike UISP per ben sei appuntamenti tra le province di Taranto, Bari e Brindisi.

Si parte con la seconda edizione del Trofeo Piero Luscietti, organizzato dall’Asd Terranostra Teambike: il percorso è stato tracciato in modo da coinvolgere il Centro Storico di Crispiano, comprensivo di una zona pavimentata molto caratteristica.

La gara si svolgerà quindi su un circuito di 2,6 km da ripetere 11 volte con un dislivello di circa 60 metri a giro. Emozioni e divertimento non mancheranno di certo: salite e discese non lasceranno spazio a momenti di noia durante tutta la gara.

L’appuntamento è alle ore 19 in Piazza Madonna della Neve per la verifica della licenza e il ritiro dei pacchi gara; la partenza è per categorie con start alle ore 20. Per iscriversi basta cliccare sul sito https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=291#descrizione_title del portale ufficiale di Bicinpuglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author