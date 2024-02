Bernadette de Lourdes, musical in Italia per Giubileo: tappa anche a Bari

11 febbraio 1858, Lourdes. Bernadette Soubirous, una bambina di 14 anni si trova vicino alla grotta di Massabielle, sulle rive del Gave. È qui che vede una “Signora vestita di bianco”, con “un vestito bianco, un velo bianco, una cintura azzurra e una rosa gialla su ogni piede, dello stesso colore della catena del suo rosario”.

Più di centosessant’anni dopo, la storia della piccola Bernadette e del culto della grotta di Lourdes è diventata musical e in occasione del Giubileo 2025 si prepara ad arrivare per la prima volta anche in Italia, dopo aver conquistato la Francia.

Debutterà il 16 gennaio 2025 all’Auditorium della Conciliazione di Roma, con tappe anche a Bari, Napoli, Milano Firenze (biglietti già in vendita).

Prodotto da Roberto Ciurleo ed Elenoire De Galard, artefici in patria di grandi show come Tre moschettieri, Saturday Night Fever e Robin Hood, lo spettacolo ha libretto e regia di Serge Denoncourt e arriva in Italia grazie alla produttrice italiana Fatima Lucarini, con l’adattamento di Vincenzo Incenzo e Gaia Di Fusco protagonista.

Nel cast c’è David Ban, che anche nella versione originale interpreta con grande temperamento suo padre, e poi Chiara Luppi nei panni della madre, Fabrizio Voghera come l’Abate Peyramale e Christian Ruiz come lo scettico Commissario Jacomet che indaga, e non crede, a ciò che Bernadette dice di aver visto.

“Non è la storia di una santa – spiega il regista -, ma di una bambina che va dritta per la sua strada: una Giovanna D’Arco senza armatura”. Oltre che in Francia e Italia, il musical è in Polonia e andrà negli Stati Uniti. Bernadette, entrata nella congregazione delle Suore della Carità a Nevers, morirà a 35 anni e verrà canonizzata da Papa Pio IX nel 1933.

