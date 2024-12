Premio ‘Melina Doti’, la vincitrice è Ausilia Maffucci

E’ Ausilia Maffucci, di Foggia, la vincitrice della quinta edizione del premio letterario nazionale “Melina Doti”, riservato ad autori over 50 di racconti brevi sul tema “Il rapporto con le radici al tempo dei social”. Doti, originaria di Sasso di Castalda (Potenza), è vissuta in Puglia dove ha scritto le sue opere a partire dai 50 anni, da qui la caratteristica del Premio, la cui cerimonia si è tenuta in serata a Potenza. Maffucci, “che si occupa di assistenza domiciliare – è spiegato in un comunicato diffuso dagli organizzatori del ‘Melina Doti’ – è stata premiata con 500 euro per il racconto ‘Mare d’inverno’, amicizia e amore visti dal protagonista attraverso i social, dai quali però l’uomo riesce a prendere le distanze.

