Lucia Adele Merli è la nuova dirigente della sezione di polizia Stradale Bat. L’assegnazione è stata disposta dal capo della polizia, Vittorio Pisani. Merli è stata ricevuta in mattinata dal questore, Roberto Pellicone, per un confronto sul lavoro da svolgere nella sesta provincia. Lucia Adele Merli arriva dall’Istituto per Sovrintendenti “R. Lanari” di Spoleto. Ha frequentato Il 108° corso Scuola superiore di polizia. Il commissario capo Merli che dirigerà della sezione di polizia Stradale Bat ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del nuovo incarico.

