Bat: incidente con la moto, 49enne ancora in rianimazione

BAT- È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bonomo il motociclista di 49 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 bis in direzione nord, non lontano dallo svincolo Boccadoro, tra Barletta e Trani.

Il 49enne ha riportato danni neurologici a causa del violento impatto contro l’asfalto che ha provocato la rottura del casco integrale che indossava: era in sella alla sua moto di cui, per cause da accertare, ha perso il controllo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e per capire se ci sono altri mezzi coinvolti, anche se non si esclude che la caduta possa essere stata provocata dall’alta velocità a cui viaggiava la moto.

