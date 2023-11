Barletta: uomo trovato morto in un appartamento, si indaga

Il cadavere di un uomo, di circa 40 anni, è stato trovato nella mattinata di domenica 19 novembre in un appartamento a Barletta. Non si esclude che il decesso sia dovuto a cause naturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Ad allertare i Carabinieri sono stati i residenti della zona.

