BAT, i provvedimenti per la sanità dopo la legge di bilancio regionale

BAT – Dalla legge di bilancio approvata in consiglio regionale emergono nuovi provvedimenti per la sanità della BAT. La sesta provincia pugliese potrà contare sul potenziamento delle strutture mediche di Spinazzola, tra quelle più urgenti da ammodernare ed implementare. Novità anche per l’ospedale Dimiccoli di Barletta, non soltanto per l’iter che riguarda la piastra oncoematologica. Novità prevista anche per i radiofarmaci da produrre in loco. Attesa, nel 2025, anche per il futuro degli ospedali di Andria e del nord-barese. Le commissioni regionali potranno portare a nuovi step nei delicati processi di progettazione per i nuovi nosocomi del territorio.

