Polizia, il bilancio 2024 del Questore BAT Alfredo Fabbrocini

BAT – Non soltanto la consueta attività di contrasto alla criminalità, organizzata e non, allo spaccio e a tutte le azioni illecite che caratterizzano il territorio, ma anche l’attenzione ai codici rossi e alla violenza di genere. Il Questore della BAT Alfredo Fabbrocini fa il punto sul 2024 in dirittura d’arrivo, in una provincia in crescita sul piano della sicurezza e dei controlli.

La buona notizia per le forze dell’ordine della BAT è data dall’arrivo di 60 nuovi agenti di Polizia per gennaio 2025, che si aggiungono ai 67 già arrivati a giugno dopo l’annuncio del Ministro Piantedosi. Le risorse aumentano, come richiesto anche dal Procuratore della Repubblica Renato Nitti: il nuovo anno parte dalla crescita e dalla rimodulazione degli organici appena avvenuta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author