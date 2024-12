Premio Michele Palumbo, i premiati della quarta edizione

ANDRIA – Si rinnova con la quarta edizione il premio Michele Palumbo, intitolato al giornalista pugliese scomparso a marzo del 2017. La biblioteca comunale di Andria accoglie la cerimonia del 2024, con i riconoscimenti assegnati alle categorie di carta stampata, agenzia web, fotografia e radio TV.

Ad organizzare la premiazione il Circolo della Stampa della BAT. Riconoscimenti per i giornalisti pugliesi professionalmente impegnati anche fuori dai confini regionali. Il Comune di Andria presente alla cerimonia per rimarcare l’importanza della stampa sul territorio della sesta provincia pugliese e non solo.

