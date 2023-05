Basket: Jr.NBA FIP League, a Bari vince Miami Heat Japigia1-Verga

In Puglia Jr.NBA FIP raddoppia con Jr.NBA Fip League, che a Bari ha già decretato la vincitrice, Miami Heat dell’istituto comprensivo Japigia 1-Verga.

Sono due i tornei in stile NBA arrivati alla fase finale. Oltre a Jr.NBA FIP U13 Championship, la competizione abbinata al campionato federale under 13 che vedrà disputarsi le finali di Conference in un’unica giornata e in un’unica sede, al PalaFlorio di Bari, la Puglia è protagonista anche di Jr.NBA Fip League, il torneo riservato agli studenti e alle studentesse delle scuole medie. Un progetto che aveva registrato il picco in termini di numeri e visibilità prima dell’interruzione dovuta alla pandemia e di cui proprio la Puglia era stata fra le regioni pilota, sin dalle prime edizioni.

Ed infatti fra le 12 sedi di tutta Italia ci sono anche Bari e Trani, con sette istituti e circa 650 ragazzi coinvolti fra gli 11 e i 13 anni.Giovedì scorso al PalaCarrassi si sono disputate le finali playoff fra le squadre delle scuole del torneo del capoluogo, in precedenza abbinate alle franchigie NBA. In campo 180 studenti in rappresentanza di 16 squadre, oltre che dei rispettivi istituti scolastici di appartenenza: Massari Galilei e Falcone Borsellino di Bari, Ronchi di Cellamare, oltre a Japigia1-Verga che ha espresso la squadra si è classificata al primo posto, Miami Heat.

Lunedì sarà il turno di Trani, al PalaAssi. Playoff per 130 ragazzi suddivisi in 12 squadre delle scuole Baldassarre e Rocco Bovio di Trani e Vittorio Emanuele III di Andria. Scenderanno in campo anche loro, come i loro coetanei di Bari, con le mitiche jersey NBA. In palio c’è la qualificazione all’ultimo atto della manifestazione, di scena a Porto Sant’Elpidio il 27 e 28 maggio.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp