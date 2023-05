Basket: A Massafra Basket & School Toghther con Gek Galanda

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟰 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 altro grande evento al 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗳𝗿𝗮 targato Teknical Sport Massafra e Nuova Pallacanestro Mottola, un’iniziativa che si colloca all’interno del Progetto “𝙎𝙘𝙪𝙤𝙡𝙖 𝘼𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙆𝙞𝙙𝙨”, al quale l’ Istituto Comprensivo Pascoli – Massafra aderisce da 2 anni.

Saremo infatti lieti di ospitare una delle 2 tappe pugliesi di “𝘉𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵 & 𝘚𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 𝘛𝘰𝘨𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳”, evento a cura del Settore Minibasket e Scuola della FIP che promuove la pallacanestro nelle scuole primarie. Nelle mattinate del 24 maggio a Massafra e del 25 maggio a Bitonto verranno coinvolti circa 1000 ragazzi: testimonial d’eccezione 𝙂𝙞𝙖𝙘𝙤𝙢𝙤 “𝙂𝙚𝙠” 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙣𝙙𝙖, responsabile del Settore Scuola e Capitano della Nazionale Italiana medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Atene 2004.

Un’iniziativa realizzata con il supporto del Comitato Regionale FIP Puglia e l’organizzazione di coach Luigi Dicensi, in collaborazione con il Responsabile Regionale Minibasket Ciccio Conforti e dei delegati minibasket provinciali Benny De Carlo (Bari) e Michele Masiello (Taranto).

Mercoledì 24 Maggio dalle ore 09.00 gli studenti dell’ I.C. comprensivo “G. Pascoli” di Massafra scenderanno in campo al palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra pronti a cimentarsi in una attività di Mini ed Easybasket, dopo aver partecipato al Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”. Una mattinata di sport e grande divertimento in collaborazione con il Comune di Massafra.

Sarà un appuntamento di crescita per il nostro staff ed anche un bel riconoscimento al lavoro sinergico fatto insieme all’I.C. Comprensivo Pascoli per portare lo Sport (in particolare il Basket) nella Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico Gianluigi Maraglino che per primo ha creduto nel progetto, e negli Istruttori Prof. Davide Licata, Elisabetta Giancola, M. Rosaria Bonavoglia, Antonio Schiavone, Ileana Iacovelli insieme al tutor sportivo Sara Scarano.

Oltre che naturalmente avere nuovamente l’occasione di lavorare da vicino ad una leggenda del Basket Italiano come Gek Galanda, poche settimane dopo aver ospitato il noto coach Andrea Capobianco per l’Academy Camp Under 14.,L’evento è aperto a tutti.

