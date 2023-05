Basket: La Cisa Boys Taranto vola in Serie A

Una vittoria netta, fantastica a coronamento di una stagione praticamente perfetta. Al PalaZimolo di Gradisca d’Isonzo la Cisa Boys Taranto Basket batte la Polisportiva Nordest per 64-57 nella gara 2 della finale e conquista la meritatissima promozione in serie A.

E’ stata una partita giocata con grande personalità e consapevolezza dai ragazzi di coach Egidio L’Ingesso, quasi sempre in pieno controllo del gioco e avanti nel punteggio, tranne un piccolo passaggio a vuoto nel terzo quarto quando Benedetti e compagni si sono portati avanti sul 33-32.

Il primo quarto, conclusosi con il 14-11 per i Boys, ha subito evidenziato la volontà degli ospiti di chiudere la contesa già dopo due gare (la ‘bella’ si sarebbe giocata domenica mattina). Cardoso è il solito cecchino, Samadi spinge al massimo e si va al riposo sul 28-24.

Dopo l’intervallo lungo esce meglio dai blocchi la Polisportiva Nordest, che recupera il gap ed opera il sorpasso: ma la Cisa non sta a guardare, con un grande Kirillovs, la regia attenta di Rukavisnikovs e l’ottima prestazione di Cardoso, Roglieri e Micunco e la sirena suona sul 41-41.

Nell’ultimo periodo emerge il maggior tasso tecnico dei Boys, con Latagliata, MVP del match ed autore di 8 punti, che vincono di 7 e festeggiano la loro prima storica promozione nel massimo campionato.

Taranto, dopo i fasti del del Dream Team, torna in serie A: in quella squadra che vinse scudetto, coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Vergauwen tra tra il 2007 ed il 2008, c’erano Egidio L’Ingesso in panchina e Domenico Latagliata in campo. Come adesso. Per i due l’emozione a fine gara è immensa.

“E’ una promozione che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo meritato – dichiara Latagliata, presidente e capitano della squadra. Abbiamo vinto 14 delle 15 partite gare quest’anno e lo abbiamo fatto sempre giocato un grande basket, da squadra. Abbiamo nel team tanti stranieri, etnie, religioni diverse: ma da settembre siamo sempre stati un blocco unico, granitico. Un gruppo di amici che aveva un sogno e che oggi l’ha realizzato”.

“Torno ad alzare una Coppa dopo quasi quindici anni ed è un’emozione incredibile, pazzesca” il commento di L’Ingesso a fine match. Ci abbiamo creduto sin dal primo pallone rotolato in palestra a Palagiano e ce l’abbiamo fatta credendo nei nostri mezzi, nei nostri sacrifici, nella volontà di riscrivere la storia. Ce l’abbiamo fatta”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp