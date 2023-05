A distanza di ventuno giorni dalla vittoriosa trasferta di Carmiano in Gara 2 di Finale Playoff, che ha di fatto sancito la promozione in Serie D della New Gen Basket Martina, tra i festeggiamenti di un’intera piazza tornata finalmente alla ribalta, l’emozione e la soddisfazione della società guidata dal Presidente Cecilia Delfini Casavola è ancora viva e palpabile negli occhi di tutti i protagonisti di questa cavalcata.

Il Presidente Cecilia Delfini Casavola racconta le sensazioni di un successo sportivo vissuto a 360° e che oltre a riportare la Martina cestistica in categorie più consone ha centrato fin da subito l’obiettivo di riaccendere l’entusiasmo negli appassionati della palla a spicchi, capaci di rispondere presente soprattutto nelle due gare interne dei playoff, quando il Pala Wojtyla ha registrato la presenza di circa 1000 spettatori in Gara 1 di finale.

“Al di là del raggiungimento della Serie D – dichiara Cecilia Delfini – il nostro obiettivo primario era quello di riportare entusiasmo tra gli appassionati martinesi e ritornare così a far parlare il basket in una piazza storica come quella di Martina. E da questo punto di vista non poteva esserci epilogo migliore rispetto a quello avuto in Gara 1 di finale playoff contro il Carmiano, quando al Pala Wojtyla erano presenti più di 1000 spettatori entusiasti di assistere a una partita che, seppur di Promozione, era pur sempre una finale arrivata a compimento di un percorso entusiasmante per tutti. Un momento che fotografa sicuramente al meglio la nostra stagione, vissuta sempre al massimo e con la voglia di non fermarsi mai davanti a nulla, oltre che essere motivo di orgoglio personale e non poiché un pubblico del genere non si vedeva dai tempi della Serie B. Ma seppur con un contesto e in un campionato chiaramente diverso da allora le emozioni e il senso di appartenenza ritrovato nei confronti di una squadra della propria città è stato simile e per certi superiore grazie alla voglia comune di rinascita”.

Lo sguardo del Presidente Delfini si sofferma, dunque, sul livello di entusiasmo e partecipazione massima raggiunta in Gara 1 di finale al Pala Wojtyla e da non dissipare in vista della prossima impegnativa stagione in Serie D che va già programmata per il meglio: “abbiamo festeggiato e ci siamo goduti ogni singolo istante di questa vittoria che ci carica ulteriormente in vista della programmazione della prossima stagione per la quale il consiglio direttivo ha già iniziato a riunirsi. La Serie D che andremo ad affrontare sarà difficile, per via delle sei squadre retrocesse dalla C Silver, ma al tempo stesso stimolante e per questo dovremo continuare a lavorare con lo spirito e la coesione che ci ha contraddistinto sino ad ora, mantenendo alto il livello di entusiasmo tra i nostri tifosi. L’obiettivo sarà quello di costruire una compagine degna dei sacrifici fatti per arrivare sin qui e all’altezza del campionato che andremo ad affrontare”.

