Basket C/M, la Clean Up Molfetta fa harakiri al PalaPoli

Molfetta esce sconfitta dal PalaPoli in maniera incredibile: dopo un primo tempo dominato, con un vantaggio massimo di +22 e un parziale di 54-35 all’intervallo, la Clean Up subisce un crollo clamoroso. Nel terzo quarto, i biancorossi incassano un pesante parziale di 4-14, che si trasforma in un 6-23, lasciando il controllo del match agli avversari e chiudendo con un amaro 76-81.

I ragazzi di coach Gesmundo, avanti fino alla mezz’ora con un vantaggio di 60-59, vedono il loro margine dissolversi e, nonostante i tentativi di ripresa, crollano nel finale. Una serata dai due volti, dove Molfetta ha mostrato sia il meglio sia il peggio, fallendo la ricerca della terza vittoria consecutiva in serie C interregionale e incassando la terza sconfitta stagionale in cinque partite.

La cronaca

Coach Gesmundo schiera Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante come quintetto iniziale. Dopo l’avvio aggressivo di Francavilla con Liukko (2-6), una tripla di Mezzina regala il primo vantaggio biancorosso (8-6), mostrando un buon approccio iniziale.

Il commento post-gara

«Era importante per noi dare un feedback positivo al lavoro svolto da agosto», ha dichiarato coach Gesmundo. «Peccato per la sconfitta con Monteroni e la brutta prestazione a Lecce: oggi volevamo dimostrare qualcosa, soprattutto in difesa. Abbiamo fatto bene in alcune fasi, ma in attacco siamo stati poco efficaci, forse anche per la paura di vincere». Gesmundo ha sottolineato la necessità di migliorare la rapidità nelle scelte offensive e ha già lo sguardo puntato alla prossima sfida contro Brindisi, in programma sabato 26 ottobre alle 18:00.

Clean Up Molfetta-Francavilla 76 – 81

Clean Up Molfetta: Suraci, Scarpone 5, Costa n.e., Delmas 22, Chiriatti 4, Sasso 5, Didonna 9, Patimo, Korasteljov, Mongelli, Infante 21, Mezzina 10. All.: Gesmundo.

Basket Francavilla: Madaro 2, Pesare, Floreani 16, Bianco 6, Nikolov, Leo 19, Urso 8, Eletto 6, Manigrasso, Liukko 24. All.: Caforio.

Arbitri: Conte (San Pietro Vernotico) e Loglisci (Gravina in Puglia).

Parziali: 25-16, 54-35, 60-59, 76-81.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author